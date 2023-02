El trágico hecho ocurrió el domingo cuando Cristian Jaure -que era papá de un pequeño hijo- murió electrocutado al intentar bajar un guacamayo de un árbol en una vivienda de la localidad de Ranelagh, en Berazategui, luego de que su dueño le ofreció una recompensa.

Ahora los familiares del muchacho exigieron justicia y arremetieron contra el dueño del animal. Aseguran que el responsable, comisario de la policía, "se borró del mapa". Así lo advirtió Brenda Jaure, hermana de Cristian, quien hizo un descargo en redes sociales.

"Esta persona buscaba su supuesto guacamayo por el que daban una recompensa de 400 mil pesos. El domingo llamó a los bomberos porque lo había visto arriba de un árbol pero le dejaron en claro que no había posibilidades de bajarlo ya que corrían peligro de vida", contó.

"Él, no conforme con eso, justo cruza a mi hermano, ya que lo conocía porque trabajaba en su casa limpiando, y le ofrece mil pesos para que lo bajara. Mi hermano no sabia el peligro que corría, él sí y aún así no le interesó", dijo la chica según publicó el diario local El Progreso.

De acuerdo con Brenda, el dueño del ave "le ofreció una escalera de metal, una lanza de hierro también, y lo hizo que subiera por su guacamayo. Cuando sube mi hermano le da una gran descarga eléctrica que le produce la muerte en el momento".

Según el relato de la hermana de la víctima, el hombre "se fue junto a su mujer y se llevó la escalera que le había dado". "Se fue sin dar respuestas sabiendo que mi hermano ya no estaba con vida, dejándolo tirado en la calle, se borró del mapa", detalló.

"Lo que más duele es que dejó a un nene de 5 años sin su papá, no se da una idea del amor que mi sobrino tenía por él, se lo arrancó de su lado sin importarte la vida de él", expuso Brenda, que concluyó su posteo reclamando "Justicia por Cristian".