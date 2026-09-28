El periodismo de Luján atravesó este fin de semana una jornada de pesar por la muerte de Gerardo Benigno Tomadoni, reconocido periodista de la ciudad, quien falleció el viernes a los 70 años después de una extensa trayectoria en medios locales.

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Tomadoni era director de La Voz de Luján y durante años se convirtió en una de las voces habituales de la agenda política e institucional del distrito. Su trabajo también tuvo una fuerte presencia en radio y televisión, donde entrevistó a funcionarios, concejales, dirigentes sindicales y representantes de distintas organizaciones de la comunidad.

Uno de sus espacios más reconocidos fue “La Palabra”, programa político que conducía los jueves por la noche en Pares TV, luego de haber tenido una etapa en Telered. El ciclo también tenía una edición radial los sábados por la mañana en Radio Ciudad de Luján.

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A lo largo de esos años, Tomadoni compartió el trabajo con distintos integrantes de su equipo, entre ellos su hija Irina Tomadoni. Antes de esa etapa también había estado al frente de un programa en FM Líder.

El periodista atravesaba desde hacía varios años una enfermedad respiratoria que había obligado a internarlo en distintas oportunidades. Pese a esas dificultades, continuó al frente de sus programas y mantuvo su actividad periodística hasta los últimos días.

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Según informó el medio local El Cívico, Tomadoni había conducido su programa “La Palabra” el jueves por la noche y posteriormente sufrió una descompensación durante la madrugada. Fue trasladado a la Terapia Intensiva de la Clínica Güemes, donde finalmente falleció.

Sus restos fueron velados el sábado 26 de septiembre desde las 11, en la Sala 3 de la Cooperativa Eléctrica de Luján. El responso y la posterior cremación en el Jardín de Paz completaron las ceremonias previstas para despedirlo.

La muerte de Tomadoni generó muestras de pesar entre colegas, dirigentes, oyentes y vecinos de Luján, que durante años siguieron sus entrevistas y coberturas de la actualidad política e institucional de la ciudad.