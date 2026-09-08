El periodismo bonaerense atraviesa con pesar la muerte de Jorgelina Vidal, una profesional de extensa trayectoria que construyó buena parte de su carrera vinculada a la actualidad del oeste del Gran Buenos Aires. Falleció este viernes 4 de septiembre, a los 54 años, luego de atravesar una larga enfermedad.

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Vidal se formó como periodista en la Universidad de Morón y desarrolló una importante parte de su recorrido profesional en el diario Clarín, donde trabajó durante más de una década. Allí comenzó en la antigua mesa de noticias y posteriormente se desempeñó en la sección Política.

Con el paso de los años, profundizó su trabajo sobre la realidad del conurbano bonaerense a través de los suplementos Zonales. Primero estuvo vinculada a la cobertura de Morón e Ituzaingó y luego trabajó sobre la actualidad de La Matanza, uno de los distritos más poblados de la Provincia.

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Su trabajo estuvo marcado por una mirada cercana a los acontecimientos y protagonistas del territorio, con coberturas que abordaron tanto la actividad política y municipal como las distintas situaciones que atravesaban los vecinos del conurbano.

Además de su paso por Clarín, Vidal desarrolló tareas periodísticas en la agencia Télam, CNN Radio y Radio Mitre. También formó parte de la Primera Mañana de CNN en Español, ampliando así su experiencia en distintos formatos y medios de comunicación.

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A lo largo de su carrera, fue reconocida por colegas por su profesionalismo, compromiso con la tarea periodística y compañerismo, dejando una huella entre quienes compartieron con ella distintas etapas de su recorrido profesional.

La muerte de Jorgelina Vidal deja un profundo pesar entre periodistas y trabajadores de prensa que conocieron su trayectoria y compartieron años de trabajo en distintas redacciones.

Sus restos fueron despedidos en Castelar, donde familiares, amigos y colegas se acercaron para darle el último adiós.