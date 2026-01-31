Astrid, una beba de apenas dos meses, falleció luego de permanecer internada con diagnóstico de muerte encefálica tras haber ingresado de urgencia con un paro cardiorrespiratorio y un traumatismo de cráneo. La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjeron las lesiones y puso el foco en el padre de la menor, quien fue aprehendido en el marco de la causa.

La niña había sido trasladada al Hospital Penna, luego de recibir una primera atención en el Hospital Municipal. Ante la gravedad del cuadro clínico, los profesionales de la salud activaron el protocolo correspondiente y dieron intervención a la Comisaría de la Mujer y la Familia. Horas después, los médicos constataron un cuadro irreversible de muerte cerebral y, finalmente, se produjo el deceso.

En el marco de la investigación judicial fue aprehendido el padre de la beba, Juan Carlos Ferreyra, de 32 años. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), tras una orden de allanamiento en su domicilio.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron distintos elementos que serán sometidos a peritajes, entre ellos una bañera plástica y objetos con presuntas manchas hemáticas. Además, se tomaron muestras en diferentes sectores de la vivienda, que ahora serán analizadas por los peritos.

Según informó el medio local Brujula24, el hombre habría manifestado inicialmente que la beba se le cayó de los brazos. Sin embargo, los investigadores buscan determinar si las lesiones detectadas en Astrid son compatibles con esa versión.

La investigación también incluye el análisis de testimonios y antecedentes médicos, con el objetivo de establecer si la menor pudo haber sido víctima de episodios de violencia previos. La causa continúa en pleno desarrollo mientras se aguardan los resultados de las pericias y las conclusiones forenses que permitirán avanzar en el esclarecimiento del hecho.