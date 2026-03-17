La ciudad de Necochea atraviesa horas de profundo pesar tras conocerse la muerte de la periodista Nora Ancho, quien falleció a los 64 años a causa de un paro cardíaco. Su partida generó numerosas muestras de afecto entre colegas, oyentes y referentes de distintos ámbitos de la comunidad.

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Ancho se desempeñaba como co-conductora del programa “Punto de Partida” en FM La Radio 93.5, junto al periodista Sergio Chetelein, en la primera mañana informativa. Además, integraba la comisión directiva del Círculo de Periodistas Deportivos de Necochea, donde colaboraba activamente en la organización de la Gran Fiesta del Deporte.

El intendente Arturo Rojas expresó su pesar por la noticia y destacó su trayectoria: “Fue una periodista comprometida, con una enorme trayectoria en el periodismo local y una persona muy querida por la comunidad".

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Según informó el medio local Noticias de Necochea, días antes de su fallecimiento, la comunicadora había participado del Encuentro de Mujeres destacadas realizado en el Centro Cultural Municipal en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Conocida por colegas y amigos como “Norita”, su muerte generó una profunda conmoción en la ciudad. Sus restos fueron despedidos en el Cementerio Municipal de Necochea, mientras la comunidad la recuerda por su compromiso con la comunicación local y su cercanía con la gente.

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