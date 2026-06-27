La conductora y actriz Ernestina Pais falleció luego de un trágico accidente ferroviario ocurrido en San Isidro, donde fue atropellada por una formación del Tren de la Costa.

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Pais, de 54 años, conducía un Honda Civic el cual cruzó el paso a nivel de las calles Sáenz Peña y El Cano de San Isidro con la barrera baja alrededor de las 19:40. El impacto de la formación fue directo contra el lado del conductor.

Tuvo una amplia trayectoria en medios de comunicación tanto radio como TV y últimamente se dedicaba a la actuación en teatro.

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Es recordada por su trabajo en programas como “Mañanas Informales” junto a Jorge Guinzburg. Cuando el conductor falleció en 2008, ella tomó las riendas del programa como conductora principal. En tanto que en 2009 fue la primera mujer en conducir “Caiga Quien Caiga (CQC)”, el programa creado por Mario Pergolini.

Al momento de su muerte coprotagonizaba “El Divorcio del año” junto a Juan Palomino, obra de teatro producida por José María Muscari .

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