El intendente Juan de Jesús y la Municipalidad de La Costa expresaron sus condolencias por el fallecimiento de la periodista Mabel Vivardo, ocurrido este martes en San Clemente del Tuyú, a los 88 años.

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Vivardo fue una figura central en el desarrollo de los medios de comunicación en la región. Inició su trayectoria en la década del 60 como corresponsal del diario El Nacional de Dolores, en una época en la que el periodismo local daba sus primeros pasos.

Con el paso de los años, se consolidó como una referente en el ámbito radial: dirigió la primera FM de San Clemente, Radio de La Costa, y continuó su carrera en Radio San Clemente y Radio Bahía.

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En 2019, fue reconocida por la Municipalidad de La Costa durante el Día del Periodista, en homenaje a una trayectoria considerada fundacional para la comunicación en el distrito.

Sus hijos, Meche y Alejandro, continúan ligados a los medios, manteniendo vivo el legado de quien fue una de las voces pioneras del periodismo costero.

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