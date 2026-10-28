Marcelo Methol, reconocido periodista y referente cultural de San Clemente del Tuyú, falleció este martes. Nacido en Dolores, dedicó gran parte de su vida a la comunicación y combinó su trabajo en los medios con la enseñanza y la actividad teatral.

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Su historia en la radio comenzó a los 14 años en LU27 Radio Dolores, dentro del programa Musicalísima Show, conducido por Aníbal Hernández. Allí trabajó como telefonista y colaborador, hasta desempeñarse como operador de la emisora.

Ya instalado en San Clemente, Humberto Rohr lo convocó para trabajar por la mañana en Radio Bahía. Esa experiencia reavivó su pasión por la radio y lo llevó a conducir Desde muy temprano. También participó en Mi tarde show, el programa de Rohr que se realizaba desde el Riazor Playa.

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En 2002 fundó FM Omega 103.9, emisora que puso en marcha con una potencia inicial de 50 vatios. Allí condujo La mañana de Omega Radio, un magazine de actualidad con el que acompañó durante años a los vecinos de San Clemente y del Partido de La Costa.

Methol también tuvo un recorrido en Radio de La Costa, donde alquiló un espacio durante una temporada. Con los ingresos que obtuvo logró avanzar con su propio proyecto radial. A lo largo de casi 25 años, su voz se convirtió en una referencia para la comunidad local.

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Además del periodismo, se desempeñó como profesor y director de teatro. Su última obra fue La edad de la ciruela, del dramaturgo Arístides Vargas, que presentó en 2023 junto al grupo independiente Somos Nómades, integrado por artistas de La Costa.

La Municipalidad del Partido de La Costa expresó sus condolencias a familiares y amigos y destacó su aporte a la comunicación y la cultura de la comunidad.

Sus restos fueron velados desde las 21.00 del martes en Sepelios Estanga, ubicado en la esquina de las calles 8 y 32, en San Clemente del Tuyú, según la información difundida por medios locales.