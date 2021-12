Una de las hijas del Carlos Gesell, murió a los 89 años de edad. Rosemarie fue testigo del crecimiento de la ciudad costera ya que nació al mismo tiempo que su padre compraba las tierras.

Carlos Gesell, hijo de inmigantes alemanes, nació en Buenos Aires el 11 de marzo de 1891 y tuvo seis hijos, tres varones y tres mujeres. Rosemarie relacionó su nacimiento con la historia de la ciudad:

“En marzo de 1931, mi papá comenzó con la idea de comprar tierras en esta zona y al poco tiempo mi mamá quedó embarazada de mí. Yo nací en enero de 1932. Esto significa que mi gestación y la de Villa Gesell son casi de la misma fecha. Eso significa que lo mío es fundacional”, dijo Rosemarie en una entrevista con el medio El Fundador.

Por aquellos primeros años, Rosemarie, recordaba que la vida en la ciudad era muy diferente a la actualidad:

“En esa época no había caminos, tenías que andar por el medio del barro. No es como ahora, que encima la gente se queja por el pavimento roto (en este punto su voz adquiere un tono abiertamente burlón). Esto era para gente con sangre en las venas, no para cualquiera. Los primeros turistas que llegaban tuvieron que sortear todas las dificultades. Los primeros hoteles eran sencillitos, no como ahora que si no hay jacuzzi no vienen (otra vez se ríe). Era otro tipo de gente. A mí me gusta más esa gente. Me gusta la gente de camping porque tiene un poco de espíritu de aventura. Nunca estaría en un hotel.”

Rosemarie se consideraba la “más compenetrada con Gesell” de todos los hermanos. Su familia informó que no habrá velatorio y sus restos serán depositados en el cementerio local.