Profundo pesar generó en Villa Gesell el fallecimiento de Sonja Tomys, hermana de Carlos Idaho Gesell, fundador de la ciudad, y una de las personas que conservó los recuerdos de los primeros tiempos de aquella comunidad que comenzó a crecer entre las dunas.

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Hija de Wanda Tomys y Silvio Gesell, Sonja estuvo vinculada desde sus primeros años a la historia familiar que dio origen a la localidad. Sus vivencias y testimonios representaron un valioso aporte para reconstruir los comienzos de Villa Gesell y transmitirlos a las nuevas generaciones.

Un reconocimiento a su legado

En reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a la identidad local, el Gobierno municipal la había distinguido como Ciudadana Ilustre. La distinción destacó especialmente su compromiso con la preservación de la memoria histórica y su predisposición para compartir experiencias y recuerdos sobre los orígenes de la ciudad.

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Su figura quedó asociada a una etapa fundamental de la historia geselina, cuando el proyecto impulsado por su hermano Carlos comenzaba a convertirse en una comunidad.

El mensaje del intendente Barrera

Tras conocerse la noticia, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, expresó sus condolencias a través de las redes sociales y acompañó a los familiares y allegados de la mujer.

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"Acompaño con mucho afecto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Hasta siempre, Sonja. Tu historia es parte de la historia de todos los geselinos y geselinas", manifestó el jefe comunal.

La partida de Sonja Tomys representa la despedida de una testigo directa de los primeros capítulos de Villa Gesell, cuyo recuerdo permanecerá ligado a la historia y la identidad de la ciudad.