Un hombre de 48 años murió el 3 de enero de 2026 luego de permanecer 651 días internado, como consecuencia de una brutal golpiza que recibió en marzo de 2024 en Glew, partido de Almirante Brown, cuando salió a defender a su hija de dos jóvenes que la hostigaban.

El conflicto, sin embargo, había comenzado meses antes y en otro distrito. Todo se originó tras una pelea de tránsito en Alejandro Korn, sobre la ruta 210. Allí discutió con dos hermanos por una maniobra vial. La situación pareció cerrarse ese día, pero no fue así.

Con el correr del tiempo, la familia descubrió que esos dos hombres no eran desconocidos: vivían a pocos metros de su casa en Glew. A partir de entonces comenzaron las provocaciones, especialmente hacia la hija menor del matrimonio. Según relató su esposa, uno de los hermanos pasaba por la vereda, se reía de forma intimidante y días antes del ataque le había hecho gestos obscenos.

El 23 de marzo de 2024 la tensión escaló. El hombre increpó a los hermanos por el hostigamiento y fue atacado frente a un almacén del barrio. Recibió un golpe en la cara, cayó al asfalto y fue pateado en distintas partes del cuerpo y en la cabeza. Las lesiones le provocaron un daño neurológico irreversible.

Desde ese día comenzó una larga internación. Pasó por distintos hospitales y centros de rehabilitación. En agosto de 2025 fue trasladado al Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC), en el barrio porteño de Almagro. El 6 de diciembre sufrió un paro cardíaco y quedó en terapia intensiva hasta su fallecimiento, el 3 de enero.

La familia ahora reclama justicia. En la causa judicial hay dos imputados. Uno de ellos estaba bajo el régimen de Responsabilidad Penal Juvenil al momento del hecho y será juzgado como menor. El otro está acusado de homicidio en grado de tentativa. El juicio que iba a comenzar en febrero fue postergado y todavía no tiene nueva fecha confirmada. Ambos permanecen en libertad.