Giménez falleció tras descompensarse en plena reunión de Asociación de Docentes de la UNLP (ADULP), donde se debatía la continuidad del plan de lucha contra el ajuste presupuestario y la pérdida salarial.

El sindicato informó que aunque fue asistido con maniobras de reanimación cardiopulmonar y trasladado a un hospital, no logró sobrevivir.

“La asamblea fue suspendida y todos los compañeros y compañeras estuvimos atentos hasta conocer el desenlace. Enviamos un abrazo a sus familiares y allegados en este doloroso momento”, expresaron desde ADULP en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El trágico episodio ocurrió en un contexto de fuerte tensión en las universidades nacionales. Los gremios docentes ya realizaron siete jornadas de paro desde la vuelta del receso invernal y anunciaron otras 48 horas de medidas de fuerza para los días martes 26 y miércoles 27 de agosto.

