Un hombre de 62 años murió este miércoles por la mañana en Mar del Plata, luego de haber sido brutalmente agredido en el barrio Parque Hermoso. La víctima fue identificada como Rafael Quintana, quien había sido trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con una grave lesión en la cabeza.

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Según publicó el diario La Capital, el episodio ocurrió el martes alrededor de las 18.30, en inmediaciones de las calles Mario Bravo y Heguilor. Allí, el hombre habría protagonizado una discusión con un familiar que terminó en un violento enfrentamiento físico.

Durante la agresión, Quintana recibió un golpe en la cabeza con un objeto contundente, que le provocó heridas de extrema gravedad. Si bien fue asistido y trasladado al centro de salud, los médicos no lograron revertir su estado.

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El fallecimiento se produjo este miércoles a las 6.30, luego de varias horas de internación.

Investigan un posible crimen intrafamiliar

Tras confirmarse la muerte, personal policial comunicó lo sucedido a la fiscal Constanza Mandagarán, quien quedó a cargo de la investigación y dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del ataque.

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De acuerdo con las primeras averiguaciones difundidas por La Capital, el presunto agresor sería un familiar de la propia víctima, con quien Quintana habría mantenido una disputa por motivos que todavía no fueron establecidos.

La causa fue iniciada como una investigación penal por homicidio y las autoridades trabajan para identificar y localizar al responsable del hecho.

Por el momento, no trascendieron mayores detalles sobre el vínculo entre ambos ni sobre las circunstancias que desencadenaron la violenta agresión.