Un hombre falleció recientemente en Mar del Plata y, días después, su hermano descubrió que la vivienda había quedado prácticamente vacía. También constató la desaparición de un automóvil que permanecía en el domicilio, por lo que realizó una denuncia que derivó en una investigación judicial.

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Según informó 0223, las tareas investigativas incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad privadas y municipales, además de testimonios de vecinos. A partir de esas medidas, los investigadores identificaron a una mujer de 41 años que tenía acceso a la propiedad porque se encargaba de realizar tareas de limpieza.

Con la evidencia reunida, la jueza de Garantías Rosa Frende autorizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Marconi casi Quintana, donde fueron encontrados varios elementos que serían de la víctima.

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Durante el procedimiento se secuestraron dos televisores, un parlante, un sommier, una PlayStation 5 con dos joysticks, un compresor, herramientas de mano, un atornillador, una pulidora eléctrica, una agujereadora y ventiladores, entre otros objetos. También fueron hallados una pistola de airsoft, documentación de una vivienda y un Peugeot 308 convertible.

La fiscal Florencia Salas dispuso el secuestro de los elementos y notificó a la mujer de la formación de una causa por el delito de hurto calamitoso.

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La acusada no quedó detenida mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que fueron sustraídos los bienes de la vivienda.