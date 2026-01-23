El episodio se produjo durante la tarde de este martes y quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la cuadra, en la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza.

Murió un hombre tras una discusión familiar en Rafael Castillo



Un trágico episodio ocurrió en la tarde del martes en una vivienda ubicada en Ramón Lista al 1400, en la localidad de Rafael Castillo.



Según confirmaron fuentes cercanas a la familia, el fallecimiento de Oscar

Según las primeras informaciones, el conflicto se habría originado por una disputa relacionada con la propiedad de una vivienda.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en Ramón Lista al 1400. De acuerdo con las imágenes, el hombre se acercó a una joven con un palo en la mano y, tras un intercambio de palabras, le pegó.

En ese momento intervino otro joven, quien también lo golpeó con el palo, según relató luego, mientras sostenía a una nena en brazos. Tras la agresión, el hombre se alejó y se sentó en una silla ubicada en la puerta de la vivienda.

Pocos segundos después, se desvaneció delante de sus familiares y cayó al suelo, tendido boca arriba sobre la vereda.

Luego se sumó otra familiar a la escena, con quien el hombre también intentó forcejear antes de quedar arrodillado en el suelo. Instantes más tarde, se descompensó por completo.

Mientras algunos familiares dudaban inicialmente de la gravedad de la situación, una mujer se acercó para asistirlo.

Según confirmaron fuentes cercanas a la familia, la víctima —identificada como Oscar— tenía antecedentes médicos, ya que había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y se había sometido a una cirugía cardíaca.

Las primeras pericias indican que el hombre murió a causa de un infarto, presuntamente provocado por la tensión física y emocional de la discusión.

La Justicia investiga ahora las circunstancias del hecho para determinar con precisión la causa de la muerte y las responsabilidades correspondientes.