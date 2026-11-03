Un joven motociclista murió este domingo luego de permanecer internado en estado crítico en el Hospital Municipal de Santa Teresita. Había sido atropellado durante la noche del viernes en el acceso a Mar del Tuyú y el conductor del vehículo involucrado es buscado.

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La víctima fue identificada por sus allegados como Franz. Según informó Central de Noticias Madariaga, regresaba de cumplir su jornada laboral en un supermercado cuando circulaba en moto y fue embestido por un automóvil.

Tras el impacto, el joven salió despedido y quedó gravemente herido sobre la calzada. De acuerdo con la información difundida, el conductor habría escapado del lugar sin brindarle asistencia.

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Franz permaneció varias horas sin recibir ayuda. Recién cerca de las 6 de la mañana del sábado, una persona que transitaba por la zona lo encontró y dio aviso a los servicios de emergencia.

Luego de recibir las primeras atenciones, fue trasladado al Hospital Municipal de Santa Teresita, donde permaneció internado en estado crítico. Pese a los esfuerzos médicos, este domingo se confirmó su fallecimiento.

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Mientras familiares, amigos y compañeros de trabajo expresaron su dolor por la pérdida, la investigación busca determinar cómo ocurrió el siniestro e identificar al conductor que habría abandonado el lugar. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre su identidad ni sobre el vehículo involucrado.