Un trabajador de 29 años murió luego de recibir una descarga eléctrica y caer desde una altura cercana a los cinco metros mientras se encontraba realizando tareas en una obra en construcción del barrio 9 de Julio.

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Según informó el medio local La Capital, el hecho ocurrió pasadas las 15 en una edificación ubicada en la esquina de 25 de Mayo y Bahía Blanca.

La víctima fue identificada como Lucas Ariel Negrete, quien se encontraba en la planta superior del inmueble cuando se produjo el accidente.

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De acuerdo con las primeras averiguaciones realizadas en el lugar, el trabajador estaba realizando tareas en altura cuando recibió la descarga eléctrica. Por el momento, no se pudo determinar si entró en contacto con el tendido eléctrico o si la descarga provino de alguna herramienta que utilizaba.

Tras recibir la descarga, Negrete cayó al suelo desde una altura de aproximadamente cinco metros. Personal presente en el lugar intentó asistirlo y poco después arribó una ambulancia del SAME, pero los esfuerzos no lograron evitar su fallecimiento.

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Intervino la Fiscalía de Delitos Culposos

Luego del accidente se desplegó un operativo en el lugar, con la participación de efectivos de la Comisaría Sexta, personal de Defensa Civil y agentes de la Patrulla Municipal.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Delitos Culposos, que inició un expediente bajo la carátula de homicidio culposo.

Ahora se aguardan los resultados de las pericias para determinar con precisión cómo se produjo la descarga eléctrica y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en la caída y posterior muerte del trabajador.