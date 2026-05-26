Nicolás Cañete, un joven integrante de la Prefectura Naval Argentina de 27 años, murió este sábado tras permanecer más de un mes internado por las graves heridas que sufrió durante un intento de robo en la ciudad bonaerense de Zárate.

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El hecho ocurrió el pasado 20 de abril en la zona de Independencia y Marcos Sastre, en el barrio San Jacinto, una zona ubicada en el sector oeste de Zárate, al norte de la provincia de Buenos Aires.

Según se informó en aquel momento, Cañete fue atacado a tiros durante un intento de robo cuando se encontraba en las inmediaciones de un supermercado del barrio. Producto de los disparos, sufrió heridas de extrema gravedad y debió ser trasladado de urgencia a un hospital.

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En las horas posteriores al ataque, el Ministerio de Salud bonaerense informó que el joven había ingresado con heridas de arma de fuego y que los médicos realizaron maniobras de estabilización hemodinámica y control de riesgos. Desde el primer momento, su estado fue considerado crítico y permaneció internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

Con el correr de los días, debido a la complejidad de su cuadro, fue derivado al Hospital Militar de la Ciudad de Buenos Aires, donde continuó luchando por su vida hasta este sábado, cuando finalmente se confirmó su fallecimiento.

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De acuerdo a lo que publicó el Diario La Voz de Zárate, la investigación avanzó rápidamente gracias al análisis de cámaras de seguridad realizado por el Centro de Operaciones Zárate (COZ), que logró identificar a los sospechosos cuando ingresaban a una vivienda del Barrio España.

A partir de esa información, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ra, junto a efectivos de la Sub DDI Zárate y del Comando de Patrullas, realizó un allanamiento en el que fue detenido uno de los acusados. Además, secuestraron un vehículo y un arma de fuego presuntamente vinculados al ataque.

Tras conocerse la muerte de Cañete, allegados al prefecturiano expresaron el profundo dolor de la familia y reclamaron que todavía queda una persona prófuga en la causa. También adelantaron que podrían organizar una marcha de silencio para pedir Justicia y reclamar avances en la investigación.