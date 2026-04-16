La noticia de la muerte del médico Rodolfo Fournier despertó sentidos mensajes de dolor impacto en varios sectores de Florencio Varela.

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Con años de trayectoria en la medicina y funcionario municipal, ya jubilado y padre de seis hijos, era un apasionado del ciclismo.

Todo ocurrió en Ayacucho. Tras dirigirse en bicicleta a una maratón a realizarse en la ciudad de Tandil fue embestido por un vehículo Ford Focus con la parte delantera derecha, este miércoles en la Ruta Provincial N° 29, a la altura del kilómetro 166.

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Luego del fuerte choque, la víctima fue trasladada de urgencia en estado crítico al Hospital Municipal “Dr. Pedro Solanet” de Ayacucho. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado se agravó y falleció a las 0.25 de este jueves a raíz de las lesiones sufridas.

El hecho es investigado por la UFI N° 9 del Departamento Judicial de Azul, a cargo de la Dra. Laura Margaretic, que recaratuló la causa como “homicidio culposo”.

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Se repetían los mensajes de condolencias en redes sociales

Municipalidad de Florencio Varela:

Desde la Secretaría de Salud Municipal expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Rodolfo Fournier, quien se desempeñó como funcionario de esta Secretaría durante muchos años, dejando una huella imborrable por su compromiso, vocación de servicio y dedicación a la comunidad.

Acompañamos a sus familiares, amigos y compañeros en este difícil momento, agradeciendo profundamente su valioso aporte al fortalecimiento del sistema de salud local.

Al finalizar la sesión de hoy del Concejo deliberante de Varela, se realizó un minuto de silencio en homenaje al médico.

Casa del Niño P. Kentenich (barrio San Nicolás de Florencio Varela)

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