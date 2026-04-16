Murió un querido médico de Varela: Lo atropellaron cuando iba en bicicleta en ruta 29
Rodolfo Fournier, de 69 años, fue atropellado por un vehículo cuando practicaba ciclismo. Ocurrió en Ayacucho.
La noticia de la muerte del médico Rodolfo Fournier despertó sentidos mensajes de dolor impacto en varios sectores de Florencio Varela.
Con años de trayectoria en la medicina y funcionario municipal, ya jubilado y padre de seis hijos, era un apasionado del ciclismo.
Todo ocurrió en Ayacucho. Tras dirigirse en bicicleta a una maratón a realizarse en la ciudad de Tandil fue embestido por un vehículo Ford Focus con la parte delantera derecha, este miércoles en la Ruta Provincial N° 29, a la altura del kilómetro 166.
Luego del fuerte choque, la víctima fue trasladada de urgencia en estado crítico al Hospital Municipal “Dr. Pedro Solanet” de Ayacucho. A pesar de los esfuerzos médicos, su estado se agravó y falleció a las 0.25 de este jueves a raíz de las lesiones sufridas.
El hecho es investigado por la UFI N° 9 del Departamento Judicial de Azul, a cargo de la Dra. Laura Margaretic, que recaratuló la causa como “homicidio culposo”.
Se repetían los mensajes de condolencias en redes sociales
Municipalidad de Florencio Varela:
Desde la Secretaría de Salud Municipal expresamos nuestro profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Rodolfo Fournier, quien se desempeñó como funcionario de esta Secretaría durante muchos años, dejando una huella imborrable por su compromiso, vocación de servicio y dedicación a la comunidad.
Acompañamos a sus familiares, amigos y compañeros en este difícil momento, agradeciendo profundamente su valioso aporte al fortalecimiento del sistema de salud local.
Al finalizar la sesión de hoy del Concejo deliberante de Varela, se realizó un minuto de silencio en homenaje al médico.
Casa del Niño P. Kentenich (barrio San Nicolás de Florencio Varela)
Hoy despedimos con mucha tristeza al Dr. Rodolfo Fournier, quien fue médico pediatra de Casa del Niño durante más de 25 años.
Durante todo ese tiempo acompañó con enorme dedicación a generaciones de chicos, brindando no solo su conocimiento y profesionalismo, sino también algo aún más valioso: su calidez humana, su compromiso y su cariño por cada niño y cada familia que pasó por Casa del Niño. 🖤
Su presencia fue parte fundamental de nuestra comunidad durante tantos años. Muchos chicos crecieron con su cuidado atento y muchas familias encontraron en él a alguien que siempre estaba dispuesto a escuchar y ayudar.
Hoy lo recordamos con profundo agradecimiento por todo lo que dio y por la huella que dejó en este proyecto y en tantas vidas.
Acompañamos con mucho cariño a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan doloroso.
Gracias, doctor, por tantos años de entrega y por haber sido parte tan importante de la historia de Casa del Niño.
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