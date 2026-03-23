Un trágico episodio conmociona a la localidad necochense de Nicanor Olivera, donde una mujer falleció tras sufrir un paro cardíaco y, según el relato de los testigos, tuvo muchas dificultades para acceder a atención médica. El hecho reavivó los reclamos de vecinos por las limitaciones del sistema de salud local.

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Según el testimonio de una vecina difundido en redes sociales, el episodio ocurrió alrededor de las 20:15, durante una intensa lluvia. La mujer y su familia circulaban por la zona cuando advirtieron a un hombre que pedía ayuda desesperadamente con su esposa desmayada en brazos.

De acuerdo al relato que publicó el medio local nden.com.ar, el hombre ya había solicitado una ambulancia, pero no había disponibilidad. Además, otros vehículos habrían pasado sin detenerse. Frente a la urgencia, decidieron asistir y trasladaron a la mujer en un auto particular hasta la unidad sanitaria local.

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Sin embargo, al llegar se encontraron con que no había médico de guardia. Ante esa situación, debieron ir a buscar a una profesional de la salud a su domicilio. Minutos después, el personal sanitario intentó reanimar a la mujer, pero no logró salvarla y se confirmó su fallecimiento producto de un paro cardíaco.

En este contexto, la Asociación Civil Vecinos del pueblo de Nicanor Olivera emitió un comunicado en el que expresó su “profundo dolor” por lo ocurrido y acompañó a la familia de la víctima. La entidad advirtió que la falta de médicos y las limitaciones en el servicio de ambulancias “no son situaciones nuevas”, sino problemáticas que vienen siendo denunciadas desde hace tiempo.

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Según detallaron, la localidad cuenta con aproximadamente 2.500 habitantes, dispone de una sola ambulancia para emergencias y se encuentra a unos 60 kilómetros del hospital más cercano con especialidades médicas, lo que condiciona la capacidad de respuesta ante casos críticos.

“La salud es un derecho básico, y garantizar el acceso a una atención eficiente no puede quedar sujeto a limitaciones que pongan en riesgo a nuestros vecinos”, señalaron desde la Comisión Directiva.