Una nena de dos años perdió la vida en la autopista Panamericana luego de que el Volkswagen Gol en el que viajaba con sus padres sufriera un desperfecto mecánico y quedara inmovilizado en el medio de la calzada, a la altura del kilómetro 31, antes del empalme con la ruta 197.

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Minutos después, una camioneta Chevrolet Captiva que circulaba en sentido a la Ciudad de Buenos Aires no alcanzó a frenar y embistió al vehículo con violencia extrema.

La menor, que iba en el asiento trasero, falleció prácticamente en el acto. Su madre, de 27 años, recibió la peor parte del impacto y fue trasladada en estado grave al hospital de General Pacheco. El padre, también de 27 años, resultó con lesiones leves. El conductor de la Captiva, un hombre de 49 años, sufrió heridas de menor consideración aunque igualmente fue llevado a un centro de salud. Los tres sobrevivientes fueron atendidos en el mismo nosocomio.

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El Gol terminó contra el guardarraíl con la parte trasera completamente destruida, mientras que la camioneta volcó por completo. Sobre el asfalto se derramó una importante cantidad de aceite, lo que complicó aún más las tareas de los equipos de Bomberos y del personal de Autopistas del Sol que trabajan en el lugar.

La Policía Científica de la Provincia de Buenos Aires fue convocada para realizar el relevamiento pericial.

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