El intendente municipal, Juan José Mussi, encabezó la ceremonia de inauguración del 51° período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Berazategui. En su disertación, trazó el camino a seguir en 2024 en los distintos ejes de gestión y lanzó críticas al gobierno de Javier Milei.

“Estamos sumamente preocupados por las obras iniciadas con fondos nacionales. Pasaron dos meses y no tenemos noticias acerca de lo que va a pasar. Hemos tenido gobiernos opositores que nos llamaron y nos dijeron ‘esto no se va a hacer’, pero nos llamaron. No es lo que pasa en este momento”, expresó.

En ese sentido, enumeró todas las iniciativas que se encuentran paralizadas: “El Centro Cívico de El Pato, la Escuela Técnica Profesional en el barrio Bustillo, la Escuela Secundaria N° 46 del barrio Once, las 1400 viviendas del Plan Procrear, la Universidad en Berazategui, el Polo Tecnológico y la repavimentación de Camino General Belgrano. No tenemos noticias. El Presidente no está castigando a la casta, está castigando a los vecinos”.

Asimismo, enfatizó: “Para nosotros, esto es sumamente preocupante. No llegan Fondos nacionales, como el Fondo de Fortalecimiento, ¿qué vamos a hacer con los que tienen hambre? Los Fondos de Seguridad no llegan; los Fondos Coparticipables no llegan, no llegan fondos para la obra pública”, y agregó: “Hubiéramos acompañado al Gobierno Nacional, y lo dijimos, en todo aquello que no perjudicara a los ciudadanos de Berazategui. Pero cuando perjudican a nuestros vecinos y vecinas, alzamos nuestra voz, y esto lo vamos a seguir haciendo”.

No obstante, Mussi destacó el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires y su gobernador, Axel Kicillof: “Finalizamos la pavimentación de la calle 18, vamos a inaugurar las obras en el Politécnico, siguen los trabajos en Av. Dardo Rocha y recibimos los recursos para la construcción del mercado para alimentos. No nos podemos quejar”.

Para finalizar, el Intendente aseguró: “Desde Berazategui no podemos cambiar los problemas nacionales. Pero, si trabajamos juntos, podemos mejorar la calidad de vida a los berazateguenses. En todo lo que me queda de mandato quiero que mi ciudad esté mejor. Nuestro pueblo grande, que es Berazategui, y nuestra Patria grande, la Argentina, necesita a todos sus hijos. No es palabrerío. Búsquenme aquellos que quieran trabajar para Berazategui y me van a encontrar, piensen como piensen".