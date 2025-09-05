Concejales de los bloques Juntos por Olavarría y PRO-ERF presentaron un proyecto de ordenanza para crear el Corredor Turístico Rural, que recorrerá las localidades de Espigas, Blanca Grande, Recalde y Mapis.

Ads

La iniciativa promueve una oferta turística que combina paisajes, cultura e identidad rural y pretende abrir oportunidades económicas para las comunidades involucradas.

Según el concejal Carlos Coscia, “las localidades tienen propuestas que invitan a la tranquilidad, el descanso óptimo y atractivos culturales con arquitectura singular. En este corredor se encuentra la Laguna Blanca Grande, para pesca deportiva, actividades acuáticas, concursos de pesca, paseos en embarcaciones, cabalgatas, cicloturismo, avistaje de pájaros, naturaleza y aventura que convoca a locales, turistas y fanáticos de la pesca y la naturaleza, visitada por aficionados de todo el país”.

Ads

El proyecto busca poner en valor atractivos locales y proponer actividades variadas:

Laguna Blanca Grande: escenario ideal para pesca deportiva, paseos en bote, actividades acuáticas, avistaje de aves y propuestas para amantes de la naturaleza.

Ads

Espigas: con su parroquia de Santo Domingo, su museo local, el Club Social y Deportivo y espacios típicos como el Boulevard de las Retamas y el Parque Valverde.

Recalde: se destaca su capilla de la Virgen de la Medalla Milagrosa, club social y una plaza con encanto local, en una localidad que conserva su tradición ganadera.

Mapis: un rincón rural conectado por el antiguo ramal ferroviario General Roca, ideal para quienes gustan de la arquitectura y la historia, un destino tranquilo y calmo.

Ads