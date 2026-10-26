El Gobierno nacional declaró formalmente el estado de “emergencia y/o desastre agropecuario” desde el 1° de mayo de 2026 y hasta el 31 de octubre de 2026. La medida alcanza a las explotaciones agropecuarias afectadas por inundación en todo el partido de 9 de Julio y en las circunscripciones II, III, IV y XII del partido de Necochea.

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Los productores agropecuarios comprendidos en la declaración de emergencia gozarán de prórrogas impositivas y facilidades crediticias ante los anegamientos rurales. Las instituciones bancarias nacionales, ya sean oficiales o mixtas, y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberán arbitrar los medios necesarios para garantizar estos beneficios.

La homologación nacional responde a una presentación realizada por la provincia de Buenos Aires a través del decreto 1270. Esta decisión se publicó en el Boletín Oficial como la Resolución 1850/2026 del Ministerio de Economía y es indispensable para activar los mecanismos de alivio fiscal.

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Para acceder a los beneficios contemplados en la norma, los productores afectados deberán presentar un certificado extendido por la autoridad competente de la provincia. En dicho documento debe constar que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en la zona de desastre declarada por las autoridades.

Además, la reglamentación establece que el Gobierno Provincial deberá remitir a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado completo de los productores afectados. Esta convalidación del Poder Ejecutivo nacional se concretó casi dos meses después de la declaración del gobierno de Axel Kicillof y a solo cinco días de que finalice el período de emergencia.

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