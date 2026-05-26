El Gobierno nacional formalizó este martes el pase a situación de disponibilidad de los trabajadores de planta permanente vinculados a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse -Córdoba- en el marco de una reorganización interna dentro de la Jefatura de Gabinete.

Ads

La decisión fue oficializada mediante la resolución 129/2026 de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa, publicada en el Boletín Oficial con la firma de Federico Esteban Sicilia.

Según lo dispuesto, el personal alcanzado quedará en disponibilidad como consecuencia de la eliminación de unidades organizativas establecida por el Decreto 269/2026, que modificó la estructura operativa de la Jefatura de Gabinete y reorganizó distintas áreas bajo su órbita.

Ads

Dentro de esos cambios, el Gobierno avanzó con la supresión de las unidades organizativas correspondientes a la Unidad Turística de Embalse y la Unidad Turística de Chapadmalal, además de las funciones que esas dependencias tenían asignadas dentro de la Secretaría de Turismo y Ambiente.

Puede interesarte

La medida se apoya en el artículo 11 de la Ley 25.164, que regula el empleo público nacional y prevé que los agentes de planta permanente con estabilidad puedan quedar en disponibilidad cuando existan reestructuraciones, eliminación de organismos o reducción de personal.

Ads

De acuerdo con la resolución, los agentes incluidos en el anexo permanecerán en esa condición por un plazo de entre seis y doce meses, según la antigüedad que tengan dentro de la administración pública. Durante ese período, deberán participar de capacitaciones o cumplir funciones que eventualmente les sean asignadas por el Estado. Si al finalizar ese plazo no son reubicados, podrán quedar desvinculados de la administración pública con derecho a indemnización, tal como contempla la normativa vigente.

Respuesta de provincia

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, salió al cruce de la medida al calificar la situación como "la destrucción de un derecho" y acusó al Gobierno nacional de avanzar con "un plan sistemático de privatización y vaciamiento" de los complejos.

Costa destacó que las unidades turísticas son Monumentos Históricos Nacionales y representan "más de 80 años de historia y conquista del turismo social". Y agregó: "Nacieron para democratizar el bienestar: que el descanso sea un derecho de las mayorías, no el privilegio de pocos".

Ads

Según el funcionario provincial, el Gobierno nacional eliminó la obligación del Estado de prestar servicios de turismo social e hizo referencia a los más de 30 trabajadores del complejo de General Pueyrredon que fueron intimados en abril a desalojar las viviendas. “Frente a este atropello, desde la Provincia de Buenos Aires nos plantamos. La defensa de Chapadmalal no es nostalgia; es una postura política activa por el derecho al descanso de nuestros pibes de escuelas públicas, jubilados y familias trabajadoras”, indicó.

Y volvió a reclamar el traspaso hacia la administración bonaerense. “Desde que nos enteramos del pase a la AABE en 2025, la Provincia exige la transferencia de los hoteles y de los bienes del Museo Evita del Complejo para hacernos cargo. Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos”, cerró.