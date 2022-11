"Nadie te va a querer tanto como aquella persona que te busco para arreglar las cosas"; "Cuando los años nos pesen, las piernas no caminen, cuando lo único que pase es lo que hicimos en la vida, y aunque nada ocurra. Eres lo mejor de mi vida"; "Ale tenemos que hablar, así no se puede, la familia destruida, cada uno por su lado, todos peleados con todos".

Esos fueron los últimos mensajes que José Naón publicó en el Facebook de su ex esposa, María Alejandra Giménez Díaz, antes de asesinarla. El ex suboficial del Ejército, veterano de Malvinas, irrumpió anoche en la casa donde su ex estaba viviendo, en el barrio Primero de Mayo de Cañuelas. Allí provocó una masacre y luego se suicidó.

Según publicó InfoCañuelas, antes de suicidarse, el agresor entró por los fondos y sin mediar palabra extrajo una 9 mm. y disparó contra María Alejandra, luego contra un hijo de ella, Edgardo Álvarez y finalmente contra el hijo que tenían en común, José Oscar Naón Giménez, de 20 años, quien recibió un disparo en el pecho y se encuentra fuera de peligro.

Hasta hace poco Alejandra Giménez y su hijo José Oscar vivían junto a Naón en Virrey del Pino, en el partido de La Matanza, En los últimos tiempos ella solicitó una restricción de acercamiento y hace un mes se instaló en Cañuelas en busca de la tan ansiada tranquilidad. El agresor era veterano de Malvinas, instructor de tiro y miembro de Tiro Federal de Lomas de Zamora.

En las publicaciones de Naón en Facebook hay varias imágenes de armas y hasta un casco con el símbolo del nazismo. "Un hombre antes de marcharse. Te busca, te ruega, no le importa humillarse. Te pide una última oportunidad para los dos, con la esperanza de que las cosas puedan cambiar", publicó hace tres días junto con una foto de su época de conscripto.