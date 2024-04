"El gobierno prometía que la nafta con Milei iba a salir más barata pero no para de subir. Ahora que con las prepagas se dieron cuenta que su teoría no funciona y que el mercado no se regula solo, que hagan lo mismo con la nafta", lanzó Diego Giuliano, titular del Frente Renovador.

Los máximos representantes del partido se sumaron a la campaña bajo el lema “Nafta a $380 ya”.

Jorge D'Onofrio, Malena Galmarini, José Arteaga, Ramiro Gutiérrez, Alexis Guerrera, Valeria Arata y Rubén Eslaiman fueron algunos de los dirigentes que impulsaron el reclamo que se volvió viral en la red Twitter.

“En sus cuatro meses de pasantía para probar el marco teórico más dañino del planeta, Milei ya descubrió que el mercado de las prepagas no se regula solo. A ver si hace lo mismo con la nafta, como prometía en campaña”, sentenció Galmarini.

Milei prometió bajar la nafta pero, muy por el contrario, no para de aumentarla.



Es un locura que siendo productores tengamos combustibles a valores internacionales e inaccesibles para la gran mayoría.



Ya demostró con las prepagas que puede retrotraer precios, #NaftaA380Ya. pic.twitter.com/tEHlFjQ9ra — Jorge D’Onofrio (@donofriojorge) April 17, 2024