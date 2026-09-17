El diputado provincial Diego Nanni presentó dos proyectos en la Legislatura bonaerense para avanzar con exenciones al pago de peajes que afectan a vecinos de Pilar, Exaltación de la Cruz y Campana.

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Las iniciativas apuntan a dos corredores diferentes: el peaje Larena, ubicado sobre la Ruta Nacional 8, y el futuro peaje Los Cardales de la Ruta Provincial 6. “Que circular no sea un costo más para los vecinos”, planteó Nanni al presentar los proyectos.

El reclamo por el peaje Larena

En el caso de la Ruta 8, el legislador presentó un proyecto de declaración para que la Provincia gestione ante el Gobierno nacional la finalización y habilitación de la colectora ubicada en la zona del peaje Larena.

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Mientras esa alternativa gratuita permanezca sin terminar, Nanni propone que los residentes de Pilar y Exaltación de la Cruz puedan atravesar el puesto sin pagar.

El planteo retoma un reclamo que desde hace años mantienen vecinos de ambos distritos. El argumento central es que para numerosos habitantes la Ruta 8 no representa un corredor utilizado ocasionalmente, sino una vía necesaria para trabajar, estudiar, realizar trámites, acceder a servicios de salud y trasladarse entre localidades.

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“Hay rutas que forman parte de la vida cotidiana de nuestras comunidades. Se usan para trabajar, estudiar, llevar a los chicos, hacer trámites, acceder a servicios o simplemente trasladarse de un lugar a otro”, sostuvo Nanni.

La discusión también se desarrolla en el marco del nuevo esquema de concesión de la Ruta Nacional 8, corredor que incluye la Autovía Pilar-Pergamino.

En ese contexto, la propuesta busca que, independientemente del esquema de concesión, se mantenga la gratuidad para los residentes mientras no exista una alternativa gratuita plenamente habilitada.

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Una exención para el peaje de la Ruta 6

El segundo proyecto tiene como eje la Ruta Provincial 6 y plantea una situación diferente desde el punto de vista institucional.

Nanni presentó un proyecto de ley para exceptuar del pago del peaje Los Cardales a los habitantes de Exaltación de la Cruz y Campana.

A diferencia de la Ruta 8, cuya jurisdicción es nacional, la Ruta 6 pertenece a la Provincia de Buenos Aires. Por ese motivo, el diputado recurrió a una herramienta legislativa distinta.

La iniciativa fue presentada antes de la puesta en funcionamiento del cobro y busca evitar que el peaje se convierta en un gasto habitual para familias que utilizan el corredor dentro de sus desplazamientos cotidianos.

“Para quienes viven en estas localidades, cruzar estas rutas no es algo excepcional. Es parte de todos los días”, sostuvo el legislador.

Un reclamo que ya había llegado al Concejo Deliberante

El pedido de una exención para los vecinos no es nuevo en Exaltación de la Cruz.

El Concejo Deliberante del distrito ya había impulsado planteos para que residentes de Exaltación y Campana pudieran acceder a un pase gratuito en Los Cardales mediante la acreditación del domicilio.

Ahora, el reclamo busca trasladarse al ámbito de la Legislatura bonaerense.

La situación también generó cuestionamientos locales ante la implementación del nuevo peaje. En agosto, dirigentes de la región habían planteado públicamente la necesidad de que los vecinos de Exaltación de la Cruz quedaran exceptuados del pago.

Dos rutas y distintas herramientas

Los proyectos presentados por Nanni tienen un punto en común: buscan reducir el impacto del cobro para personas que utilizan esos corredores como parte de su vida cotidiana.

Sin embargo, el mecanismo elegido es diferente.

Para Larena, el legislador plantea una declaración y gestiones ante Nación vinculadas con la colectora de la Ruta 8. Para Los Cardales, en cambio, propone directamente una ley provincial que establezca la exención para los residentes de Exaltación de la Cruz y Campana.

“Son dos rutas con jurisdicciones distintas y, por eso, también son distintas las herramientas para intervenir. Pero hay una misma realidad”, resumió Nanni.