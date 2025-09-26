El fiscal a cargo de las causas vinculadas con estupefacientes, Mauricio Del Cero, advirtió sobre la “banalización” del consumo y la creciente comercialización de marihuana en la ciudad bahiense y la región, y reclamó una revisión de las autorizaciones otorgadas por el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN).

“En Bahía y en la zona, todos los que venden marihuana, o el 90 %, tiene Reprocann. Entonces, hay que revisarlo”, afirmó al medio local La Nueva.

Del Cero señaló además que se observa un incremento en los precios y en la potencia de los productos: “Se ha banalizado el consumo de marihuana… y no es así por los niveles de tetrahidrocannabinol (THC), que es el psicotóxico responsable de la actividad alucinógena”.

El fiscal advirtió que, aunque muchas autorizaciones son para cultivo con fines medicinales, existe un universo delictivo alrededor del microtráfico que, en su opinión, se beneficia de la falta de controles.

El funcionario explicó que la normativa vigente permite el cultivo autorizado con límites de plantas y certificación médica: “Una persona, previa certificación médica, puede solicitar la tenencia hasta de 9 plantas y luego nadie va a verificar si son 8, 9, 10, 15 o 40”.

Del Cero afirmó que, además del “porro”, las drogas de uso habitual en la ciudad incluyen la cocaína y lo que se conoce como “tusi” o “cocaína rosa”, aunque en una proporción menor, y negó detecciones de paco en los secuestros locales: “Si hubiera paco en Bahía me preocuparía, pero al menos no se detecta en los secuestros”. El fiscal sostuvo que, por ahora, la marihuana vendida en la zona proviene en gran parte del autocultivo y que la cocaína parecería ingresar desde Buenos Aires.

También se refirió al triple crimen ocurrido en Florencio Varela en el que fueron asesinadas Morena Verri, Brenda Del Castillo y Lara Morena Gutiérrez y aseguró que en la ciudad “no existen bandas como la que provocó” aquel hecho:

“En Bahía Blanca tenemos ciertas organizaciones y ocurren hechos violentos, pero parecen obedecer a situaciones más espontáneas, nada premeditado como en este caso o relacionado a una organización piramidal”, sostuvo el fiscal.