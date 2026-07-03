“Es una fecha importante, justo en mitad de año, con un equipo municipal que sigue trabajando para avanzar e inaugurando la reconversión de una calle muy antigua que había sido mejorada por los vecinos en conjunto con el municipio, cuando aún éramos General Sarmiento”, expresó Leonardo Nardini.

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La obra incluyó la remoción completa del material existente y la reconstrucción integral de la calzada en hormigón, sobre una traza de 2.055 metros cuadrados. Los trabajos forman parte del plan de recuperación de la infraestructura vial urbana que impulsa la gestión municipal, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad, seguridad y durabilidad, se informó oficialmente.

"Con la conexión hidráulica resuelta y la obra de pavimentación finalizada, podemos garantizar conectividad y una salida complementaria al barrio. Es un valor agregado para quienes confiaron en este lugar, construyeron su casa y apostaron a que Malvinas sea ese distrito pujante, de gente trabajadora, que hoy puede ver cómo han crecido no solo Villa de Mayo, sino las siete ciudades del distrito”, sostuvo el Intendente.

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"Nosotros creemos que el camino del desarrollo es con obra pública: la que genera accesibilidad, la que dignifica, la que conecta y une las diferentes ciudades, la que genera trabajo y motoriza las economías locales. Es fundamental sostener este rumbo y, gracias a la buena administración, podemos hacerlo con fondos municipales que provienen del aporte de los vecinos”, concluyó.

La calle Manuel Acevedo quedó totalmente renovada 🛣️🚧



El intendente @Nardini_Leo inauguró la repavimentación de la calle Manuel Acevedo, entre Tres Arroyos y Arquímedes, en Villa de Mayo. La obra incluyó la reconstrucción integral de la calzada en hormigón para mejorar la… pic.twitter.com/QCzh6H1Obt — Malvinas Argentinas (@munimalvinas) July 2, 2026

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