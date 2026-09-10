"Este es nuestro modelo de gestión. Planificar, administrar e invertir en obras que se vean en el día a día de los vecinos. En un contexto de falta de obra pública, nosotros podemos continuar, porque hay decisión política de seguir haciendo obras que dignifiquen a la gente”, dijo Leonardo Nardini en el marco de la puesta en marcha de los nuevos trabajos de asfalto.

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La pavimentación de la calle Uruguay se integra a un conjunto de intervenciones similares realizadas recientemente en distintos sectores de la ciudad, promoviendo la equidad territorial y el acceso a infraestructura básica de calidad. Estas acciones generan impactos positivos en la integración urbana y mejoran la calidad de vida de los vecinos, se informó oficialmente.

Nardini destacó,a demás, la importancia de dar continuidad a esta política de integración urbana: “El asfalto no es solo obra pública: es seguridad, es la posibilidad de que lleguen los patrulleros o los servicios de emergencia, de que los vecinos puedan salir del barrio y conectarse mejor. Lo logramos en más del 80% del distrito y sabemos que con buena administración de los recursos es posible. Y eso es lo que planteamos para el futuro no solo de Malvinas, si no para la provincia y para toda la Argentina”.

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