Nardini presentó Distrito Malvinas en encuentro internacional “Ciudades y Ecosistemas para el Bien Común 2026-2030"
En el marco del encuentro organizado por IAE-IESE Cities in Motion, el jefe municipal presentó la experiencia de gestión del Municipio y el caso de Distrito Malvinas, el nuevo corazón del partido basado en una planificación estratégica de infraestructura urbana y el desarrollo económico y cultural para la ciudad, se informó oficialmente.
Con el Intendente Leonardo Nardini a la cabeza, Malvinas Argentinas participó del encuentro internacional “Ciudades y Ecosistemas para el Bien Común 2026-2030”, organizado por el Programa Internacional IAE-IESE Cities in Motion, que se desarrolló los días 28 y 29 de septiembre en el Campus IAE de Pilar.
La iniciativa promueve el intercambio entre gobiernos locales, instituciones académicas, organismos internacionales y actores del sector privado para generar conocimiento y herramientas innovadoras que permitan afrontar los desafíos del desarrollo urbano sostenible.
En ese escenario, Nardini participó como expositor en el Programa Distritos Competitivos y Ciudades Integradas, donde presentó el Caso Vivo denominado “Del Distrito al Ecosistema: infraestructura y cooperación para el Bien Común. Plan Nueva Ciudad en el corazón del Partido de Malvinas Argentinas”.
“Presentar nuestro caso fue una oportunidad para compartir cómo planificamos Distrito Malvinas y cómo proyectamos una nueva etapa de desarrollo, integrando infraestructura, espacios públicos, cultura, innovación, actividad económica y nuevas oportunidades. Una mirada que entiende que una ciudad se construye pensando en el presente, pero también en las próximas generaciones”, señaló el jefe comunal.
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