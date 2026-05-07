Naturgy ha sido certificada como Gran Lugar para Trabajar en ocho de los países en los que opera, un reconocimiento que alcanza al 98,5% de la plantilla del grupo a nivel mundial. Esta certificación internacional acredita a la compañía como una organización que impulsa entornos laborales basados en la confianza, el alto desempeño y el compromiso de sus equipos, se informó oficialmente.

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La empresa, primera compañía del Ibex 35 en obtener esta certificación en 2024, renueva por tercer año consecutivo el reconocimiento en España y lo obtiene por primera vez en el resto de geografías evaluadas, lo que pone de manifiesto la consolidación de una cultura corporativa común en las distintas áreas geográficas en las que opera el grupo.

“Este reconocimiento pone en valor la coherencia de nuestra estrategia de personas y nuestra apuesta por impulsar entornos de trabajo inclusivos, motivadores y alineados con nuestros valores. Seguiremos trabajando para fortalecer una cultura que fomente el aprendizaje, el trabajo en equipo y el compromiso, porque las personas son un eje clave para el presente y el futuro de Naturgy”, dijo Enrique Tapia, director general de Personas y Recursos de la firma.

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Great Place To Work es una consultora internacional presente en cerca de 90 países, que asesora a organizaciones de referencia en la identificación, creación y consolidación de culturas organizativas de alta confianza y alto rendimiento, ayudándolas a convertirse en los mejores lugares para trabajar.

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