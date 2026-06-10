Naturgy San Juan continuará como titular de la concesión del servicio de distribución eléctrica en esa provincia, luego de que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) declarara desierto el Concurso Público Internacional destinado a la venta del paquete accionario mayoritario de la firma, equivalente al 51% del capital.

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Al constatarse que no ingresaron propuestas formales de firmas competidoras en el acto validado por la Escribanía Mayor de Gobierno, los mecanismos fijados por ley determinaron la ratificación de los actuales operadores.

De esta manera, la compañía energética confirma su permanencia formal de cara al tercer período de gestión, el cual iniciará de manera oficial el próximo 22 de julio. Vale destacar que la distribuidora atiende actualmente a más de 269.000 clientes en la provincia y opera una red de 11.262 kilómetros de extensión.

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