Una nena de 12 años se encuentra internada en terapia intensiva y lucha por su vida luego de haber recibido el impacto de una bala perdida en la cabeza durante los festejos de Navidad, en el partido de Morón. El disparo ingresó por la zona de la nuca y el proyectil continúa alojado dentro del cráneo, lo que mantiene su cuadro como crítico.

La menor, identificada como Angelina, fue trasladada de urgencia cerca de las 2 de la madrugada al hospital San Juan de Dios, ubicado en Ramos Mejía. Horas más tarde, alrededor de las 6, fue derivada al Sanatorio de la Trinidad, donde permanece internada bajo estricta observación médica.

Según el parte médico, la bala ingresó por la fosa posterior del cráneo, en la parte trasera de la cabeza. Al no presentar orificio de salida, los médicos indicaron que el proyectil sigue dentro, lo que complejiza la evolución de la paciente.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Pedro Castelli, en el cruce con la colectora del Acceso Oeste, en el barrio de Villa Sarmiento. De acuerdo al testimonio de la familia, no escucharon disparos previos: el padre relató que oyó gritos y, de manera repentina, la nena se desvaneció y comenzó a sangrar por la nuca.

Hasta el momento no hay detenidos ni se logró establecer desde dónde partió el disparo. La investigación quedó a cargo de la comisaría 5ª de Morón, que trabaja para determinar el origen del proyectil y las circunstancias del hecho.

El caso vuelve a encender la alarma sobre el uso irresponsable de armas de fuego durante celebraciones, una práctica que año tras año deja víctimas inocentes.