Un grave incendio ocurrido durante la madrugada de Navidad en Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires, dejó a un hombre de 52 años internado en terapia intensiva con pronóstico reservado, pero también una historia de coraje que conmovió a toda la comunidad.

Ads

El hecho se registró cerca de las 5.50 de la mañana en una vivienda ubicada en calle Pellegrini al 1100, donde cinco jóvenes fueron los primeros en llegar y se metieron entre el humo y el fuego para rescatar al vecino herido, antes de la llegada de los bomberos.

Los protagonistas del rescate fueron Juan Ignacio Cruz, Brandon Vivas, Thiago Gómez, Emiliano Gittar y Melanie Campo, todos de entre 16 y 20 años, quienes arriesgaron su vida para sacar del interior de la casa a Hernán Horacio Hengl (52).

Ads

El momento exacto del rescate quedó registrado en un video difundido por Diario El Orden, donde se observa cómo los jóvenes ingresan a la vivienda envuelta en llamas y logran sacar al hombre, en una escena marcada por la desesperación y la valentía.

Según se informó, en el interior de la casa también se encontraban Guillermo Hengl (58), hermano de la víctima, y Aldo Acosta (64), quienes no sufrieron lesiones de gravedad.

Ads

Fuego concentrado en el garaje y riesgo de derrumbe

De acuerdo a lo detallado por Martín Ortigosa, jefe a cargo de las dotaciones de bomberos, el incendio se concentró principalmente en el garaje de la propiedad, donde se produjo la destrucción total del ambiente, con caída de mampostería y riesgo de derrumbe.

Gracias al rápido accionar de los bomberos, se logró evitar que las llamas avanzaran sobre el resto de la vivienda, aunque se registraron daños por altas temperaturas y humo en otros sectores del inmueble.

Investigación en curso

Las causas del incendio aún no fueron determinadas. En el lugar trabajaron Peritos de Bomberos de Bahía Blanca y Policía Científica de Coronel Suárez, quienes deberán establecer cómo y dónde se inició el fuego.

Ads

La causa fue caratulada y quedó a cargo de la UFIJ N° 9 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, que continúa con la investigación del siniestro.

Mientras el vecino rescatado permanece internado y la comunidad sigue atenta a su evolución, Coronel Pringles y toda la provincia de Buenos Aires destacan el gesto de estos cinco jóvenes, que en una madrugada de Navidad eligieron no mirar para otro lado y salvar una vida.