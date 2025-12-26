Una mujer falleció este jueves de Navidad por la mañana, alrededor de las 9.00, luego de caer desde el quinto piso de un edificio ubicado en la calle Hernández al 44, en la localidad de San Bernardo, Partido de La Costa.

La víctima, oriunda de La Plata, estaba pasando unos días de descanso en la costa cuando cayó desde el edificio. La fiscalía investiga si se trató de un accidente o una posible autodeterminación.

Según las primeras informaciones a las que tuvo acceso el medio local FM La Marea , la mujer se encontraba en el departamento junto a su pareja al momento del hecho. Sin embargo, algunos vecinos indicaron que estaba acompañada por su familia, incluyendo a sus padres y un hermano. Fernández Alexis escribió: “Dicen cualquier cosa, vivo a la vuelta. La chica estaba con la familia, la mamá, el papá y el hermano. Ella tuvo varios episodios de suicidio. Los papás salieron, ella no quiso. Cuando llegaron les dijo ‘voy a la terraza’, al ver que no veía al hermano fue a buscarla y estaba ahí. Pobre, Dios la guarde a ella y su familia”.

Otros lectores expresaron preocupación por la seguridad del edificio y la zona: Beatriz López comentó: “Ahora con una víctima van a ver la seguridad del edificio? Todas las temporadas tenemos una víctima, ya pasó en Santa Teresita también”. Jorge Omar Fantini agregó: “La baranda del balcón tendrá 1,10 mts de altura mínima, como está reglamentado, porque hay muchos que tienen menos y es fácil de caer”. Patricia Giménez señaló: “Me dio escalofríos leer que la pareja se encontraba en el departamento al momento del ‘accidente’, se me vino a la cabeza automáticamente el caso Monzón”.

El episodio fue advertido mediante un llamado al 911 y, en pocos minutos, llegaron al lugar efectivos policiales y una ambulancia. El personal médico constató que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Las autoridades mantienen abiertas todas las hipótesis y avanzan con la investigación, que incluye la toma de testimonios y el análisis de cámaras de seguridad del edificio y sus alrededores. Otros lectores comentaron sus dudas sobre la hipótesis inicial: Silvio A. Pane señaló que “todo está sujeto a investigación, no quiero acusar a nadie, pero si esto hubiera sido en el conurbano, seguramente se trataría de presunto femicidio; como fue en San Bernardo, lo tildan de una autodeterminación”. Ruben Hugo Porta añadió: “Más allá de este desgraciado episodio y sus posibles causas, sin dudas estamos viviendo en una sociedad con grandes conflictos psicológicos”. Por el momento, no se difundieron datos oficiales sobre la identidad de la víctima.