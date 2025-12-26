Durante la madrugada de Navidad, un grupo de personas que se había reunido en la rotonda de Baradero protagonizó una gresca.

Ads

Según testigos y registros en video, la situación comenzó de manera festiva y escaló al amanecer.

Según informó el medio local Fm Tiempo 103.5 - Baradero , personal policial llegó al lugar para intervenir y disuadir el conflicto, logrando controlar la situación antes de que se produjeran incidentes mayores.

Ads

Hasta el momento no se reportaron heridos graves ni detenciones relacionadas con la pelea.

Ads