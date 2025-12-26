Navidad violenta en Baradero: un festejo en pleno ingreso a la ciudad terminó con incidentes e intervino la policía
Una pelea entre varios jóvenes en la rotonda principal encendió la Navidad en la ciudad. La policía tuvo que intervenir para controlar la situación.
Durante la madrugada de Navidad, un grupo de personas que se había reunido en la rotonda de Baradero protagonizó una gresca.
Según testigos y registros en video, la situación comenzó de manera festiva y escaló al amanecer.
Según informó el medio local Fm Tiempo 103.5 - Baradero, personal policial llegó al lugar para intervenir y disuadir el conflicto, logrando controlar la situación antes de que se produjeran incidentes mayores.
Hasta el momento no se reportaron heridos graves ni detenciones relacionadas con la pelea.
