La Municipalidad de Necochea oficializó el llamado a licitación pública para definir quién tendrá a su cargo el servicio de colectivos urbanos en Necochea y Quequén durante los próximos 20 años. El proceso establece nuevas condiciones para la prestación, que incluyen la cantidad de unidades, los recorridos, la accesibilidad y los requisitos económicos que deberán cumplir las empresas participantes.

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Según informó el medio elecos.com.ar, uno de los puntos que sobresale de la convocatoria es el costo del pliego de bases y condiciones, fijado en un millón de pesos. Su adquisición será obligatoria para quienes pretendan presentar una propuesta.

Los interesados podrán comprarlo entre el 25 de noviembre y el 4 de enero de 2027 en la Dirección de Transporte Público, ubicada en el segundo nivel del Centro Cívico de avenida 58 Nº 3018. La atención será de lunes a viernes, en días hábiles, de 9.30 a 13.

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La recepción de las propuestas finalizará el 6 de enero a las 11, mientras que la apertura de sobres tendrá lugar ese mismo día, a las 12, en el Salón de Actos de la Municipalidad.

Una concesión por dos décadas y nueve recorridos previstos

El contrato tendrá una duración inicial de 20 años, contados desde la inauguración del servicio. Además, el municipio podrá autorizar una extensión equivalente a un tercio del período original, es decir, seis años y ocho meses adicionales.

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Para acceder a esa prórroga, la empresa deberá solicitarla formalmente con al menos 180 días de anticipación y contar con la aprobación municipal.

El esquema contempla nueve líneas: 502, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 517 y 518. Sin embargo, no todas tendrán el mismo carácter. Las cuatro primeras —502, 510, 511 y 512— serán de cumplimiento obligatorio, mientras que las restantes podrán incorporarse de manera opcional en las propuestas empresariales.

El Departamento Ejecutivo conservará la potestad de introducir modificaciones en los recorridos y ampliar las frecuencias cuando considere que esas medidas pueden contribuir a mejorar la prestación.

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Qué colectivos deberán utilizar las empresas

El pliego determina que el futuro concesionario deberá disponer de una flota de entre 16 y 30 colectivos, cada uno con una capacidad mínima de 20 asientos.

Los vehículos tendrán que reunir condiciones adecuadas de seguridad, higiene y comodidad, además de contar con la Verificación Técnica Vehicular correspondiente al transporte público.

En cuanto a la antigüedad, se establece como referencia un promedio máximo de 15 años para el conjunto de las unidades. También se permitirá incorporar colectivos alquilados o bajo la modalidad de comodato, aunque estos no podrán representar más del 40% de la flota ni superar los diez años de antigüedad al momento de su habilitación.

Otro de los requisitos está relacionado con la accesibilidad. La empresa que resulte adjudicataria deberá iniciar las operaciones con al menos dos unidades adaptadas para personas con discapacidad o movilidad reducida. Posteriormente, tendrá que sumar un colectivo accesible por año hasta alcanzar la totalidad de la flota con rampas de acceso.

Cómo se elegirán las propuestas

Las ofertas serán sometidas a un sistema de evaluación que contempla aspectos técnicos, financieros, económicos y operativos, con un máximo de 100 puntos.

Entre los criterios se encuentran las características y antigüedad de los vehículos, la solvencia financiera de las empresas, su capacidad para sostener económicamente el servicio durante los primeros seis meses y el cumplimiento de los recorridos obligatorios.

También se analizarán las propuestas para sumar líneas opcionales, la estructura patrimonial y operativa, la tarifa ofrecida y los antecedentes de cada participante.

Para superar la instancia de admisibilidad, las empresas deberán obtener al menos 25 puntos y cumplir con los mínimos establecidos para cada uno de los rubros evaluados.

Además, quien resulte adjudicatario tendrá que presentar un plan económico-financiero que demuestre cómo garantizará el funcionamiento del sistema durante el primer semestre de explotación. También deberá acreditar que dispone de los recursos, instalaciones y equipamiento necesarios.

De esta manera, Necochea puso en marcha el procedimiento para definir al próximo operador del transporte urbano. La licitación establecerá las condiciones bajo las cuales funcionarán los colectivos de Necochea y Quequén durante las próximas dos décadas.