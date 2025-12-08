Necochea analiza crear su primer glamping en un predio de 30 mil metros cuadrados sobre el sector costero
El pliego fija como condición mínima la instalación de diez domos geodésicos de 6 metros de diámetro.
El Municipio de Necochea puso en marcha el análisis para otorgar en concesión el predio Las Grutas, con el objetivo de convertirlo en el primer glamping del distrito. La propuesta, elevada por el Departamento Ejecutivo al Honorable Concejo Deliberante (HCD), plantea una transformación integral de más de 30 mil metros cuadrados del sector costero, actualmente administrado por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).
El destino previsto combina tres modalidades: campamento, camping y glamping, este último mediante estructuras tipo domo geodésico pensadas para un alojamiento temporario de categoría, enfocado en la experiencia natural y el bajo impacto ambiental.
El pliego fija como condición mínima la instalación de diez domos geodésicos. Cada unidad deberá cumplir con los siguientes requisitos técnicos:
- Altura mínima: 3,5 metros
- Diámetro: 5,8 metros
- Estructura: retícula triangular geodésica
- Materiales: resistentes, impermeables y de gran durabilidad
- Equipamiento: dormitorio, baño y sala de estar
El futuro concesionario deberá presentar un anteproyecto detallado que incluya memoria técnica, cronograma de obras, plan de inversiones, estimación de mano de obra, con prioridad para trabajadores locales, y documentación visual como renders, planos o maquetas.
Además, podrá intervenir las construcciones existentes en el predio, con la posibilidad de demoler partes o la totalidad, siempre que se justifique desde el punto de vista ambiental y normativo.
Entre las obras exigidas figuran: senderos internos y señalización, iluminación adecuada, renovación de baños y duchas, espacios comunes accesibles, áreas de uso colectivo con criterios de diseño universal.
El proyecto incluye un Plan de Manejo Ambiental obligatorio con medidas estrictas para proteger el ecosistema costero: Conservación del sistema de médanos y su vegetación, control de residuos y limpieza diaria, iluminación regulada para evitar contaminación lumínica, evaluaciones de impacto y mitigación e intervenciones acordes al paisaje natural.
La concesión habilita actividades recreativas, culturales, deportivas, educativas y de bienestar, además del alojamiento en domos y sectores de camping. Quedan expresamente prohibidas las actividades industriales, extractivas o cualquier uso que no se ajuste al perfil turístico y ecológico planteado.
El concesionario deberá asegurar:
- Limpieza diaria del predio
- Gestión de residuos con controles dos veces al día
- Mantenimiento de senderos, señalética e iluminación
- Funcionamiento óptimo de sanitarios y duchas
- Preservación de áreas comunes y equipamientos
- El Municipio fiscalizará el cumplimiento de todas estas obligaciones.
Canon y plan de inversiones
El pliego exige que los oferentes propongan un canon anual, presenten un plan de obras e inversiones y garanticen la ejecución efectiva de los trabajos. El monto del canon quedará definido durante el proceso licitatorio.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión