El Municipio de Necochea puso en marcha el análisis para otorgar en concesión el predio Las Grutas, con el objetivo de convertirlo en el primer glamping del distrito. La propuesta, elevada por el Departamento Ejecutivo al Honorable Concejo Deliberante (HCD), plantea una transformación integral de más de 30 mil metros cuadrados del sector costero, actualmente administrado por el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM).

El destino previsto combina tres modalidades: campamento, camping y glamping, este último mediante estructuras tipo domo geodésico pensadas para un alojamiento temporario de categoría, enfocado en la experiencia natural y el bajo impacto ambiental.

El pliego fija como condición mínima la instalación de diez domos geodésicos. Cada unidad deberá cumplir con los siguientes requisitos técnicos:

Altura mínima: 3,5 metros

Diámetro: 5,8 metros

Estructura: retícula triangular geodésica

Materiales: resistentes, impermeables y de gran durabilidad

Equipamiento: dormitorio, baño y sala de estar

El futuro concesionario deberá presentar un anteproyecto detallado que incluya memoria técnica, cronograma de obras, plan de inversiones, estimación de mano de obra, con prioridad para trabajadores locales, y documentación visual como renders, planos o maquetas.

Además, podrá intervenir las construcciones existentes en el predio, con la posibilidad de demoler partes o la totalidad, siempre que se justifique desde el punto de vista ambiental y normativo.

Entre las obras exigidas figuran: senderos internos y señalización, iluminación adecuada, renovación de baños y duchas, espacios comunes accesibles, áreas de uso colectivo con criterios de diseño universal.

El proyecto incluye un Plan de Manejo Ambiental obligatorio con medidas estrictas para proteger el ecosistema costero: Conservación del sistema de médanos y su vegetación, control de residuos y limpieza diaria, iluminación regulada para evitar contaminación lumínica, evaluaciones de impacto y mitigación e intervenciones acordes al paisaje natural.

La concesión habilita actividades recreativas, culturales, deportivas, educativas y de bienestar, además del alojamiento en domos y sectores de camping. Quedan expresamente prohibidas las actividades industriales, extractivas o cualquier uso que no se ajuste al perfil turístico y ecológico planteado.

El concesionario deberá asegurar:

Limpieza diaria del predio

Gestión de residuos con controles dos veces al día

Mantenimiento de senderos, señalética e iluminación

Funcionamiento óptimo de sanitarios y duchas

Preservación de áreas comunes y equipamientos

El Municipio fiscalizará el cumplimiento de todas estas obligaciones.

Canon y plan de inversiones

El pliego exige que los oferentes propongan un canon anual, presenten un plan de obras e inversiones y garanticen la ejecución efectiva de los trabajos. El monto del canon quedará definido durante el proceso licitatorio.