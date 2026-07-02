El Concejo Deliberante de Necochea aprobó un nuevo aumento del boleto de colectivos, con lo que el boleto plano pasará de $1.631 a $1.900.

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La iniciativa, aprobada por 11 votos a favor y 9 en contra, avanzó luego de un intenso debate en el que cada bloque expuso su postura sobre el presente del sistema de transporte público y la crisis económica que atraviesan las empresas prestatarias.

Si bien el incremento ya fue aprobado por el cuerpo legislativo, la nueva tarifa no entrará en vigencia de inmediato, informó Noticias de Necochea, ya que primero debe ser promulgado por el Ejecutivo y posteriormente incorporado al sistema SUBE.

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El servicio local del transporte público atraviesa una crisis. El pasado lunes 29 de junio, los trabajadores de Micro Ómnibus Nueva Pompeya SRL anunciaron una retención total de tareas en reclamo por el pago de salarios adeudados, por lo que la denominada Línea Verde dejará de prestar servicio hasta que se regularice la situación. Las empresas habían advertido que el valor del boleto resultaba insuficiente para sostener la operación y solicitaron elevar la tarifa plana a $2.300.

El aumento fue aprobado con los votos de Nueva Necochea, Avanza Necochea, la UCR, el PRO y los concejales Marcelo Rivero y Silvia Blanco, de Fuerza Patria, alcanzando los 11 votos necesarios.

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En contra se pronunciaron La Libertad Avanza, la Agrupación Comunal Transformadora (ACT) y los concejales Julián Kristiansen y Evangelina Almada, del sector Fuerza Patria MDF.