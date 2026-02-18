La localidad de Ramón Santamarina se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial del Girasol, uno de los encuentros más esperados de su calendario. Con entrada libre y gratuita, la celebración se realizará el sábado 21 y domingo 22 de febrero, desde las 17.00, con actividades en distintos espacios del pueblo.

La fiesta vuelve a ocupar las calles, recuperando su formato tradicional. La delegada municipal, Virginia Hefner, destacó que la decisión de retomar el espíritu original respondió al pedido de la comunidad, que el evento vuelva a sentirse como una celebración de todo el pueblo.

El impulso principal llega de dos instituciones históricas, el Club Independencia y la Escuela Primaria Nº 18, que asumieron el compromiso de fortalecer y sostener esta tradición que ya lleva casi medio siglo de historia. La fiesta solo se interrumpió en 2020 debido a la pandemia y ahora regresa en su 49ª edición, a 50 años de su inicio.

El programa incluye un almuerzo de bienvenida para los participantes del desfile, la tradicional jura de recado para agrupaciones a caballo, acto protocolar y desfile de instituciones, además de espectáculos musicales con artistas locales y zonales. El cierre estará a cargo del cantante Germán Montes junto al grupo La Cava, seguido por el clásico gran baile en el salón del Club Independencia.

Además, durante ambas jornadas habrá feria de artesanías, gastronomía regional y actividades tradicionalistas que reflejan el espíritu rural y festivo de Ramón Santamarina.

Organizada por la Delegación Municipal y la Asociación Civil Entre Retamas y Girasoles, la Fiesta Provincial del Girasol es mucho más que un evento cultural: es un punto de encuentro que refuerza los lazos comunitarios y celebra la historia de un pueblo que mantiene vivas sus tradiciones.

📌 Datos claves

Evento: 49º Fiesta Provincial del Girasol

Fecha: Sábado 21 y domingo 22 de febrero

Hora: Desde las 17:00

Lugar: Ramón Santamarina (partido de Necochea)

Entrada: Gratuita

Actividades: Desfiles institucionales, jura de recado, espectáculos musicales, feria de artesanías, gastronomía regional y gran baile tradicional

Cierre musical: Germán Montes y La Cava

Organizan: Delegación Municipal de Ramón Santamarina y Asociación Civil Entre Retamas y Girasoles

Más información:

Instagram: www.instagram.com/necocheatur/?hl=es

Facebook: www.facebook.com/NecocheaTur/?locale=es_LA