Un hombre de 27 años fue detenido en Necochea, acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja, una adolescente de 15 años con retraso madurativo. El acusado permanece alojado en una celda de la DDI Necochea, a disposición de la Justicia bonaerense.

El hecho ocurrió en una vivienda de Quequén, localidad del partido de Necochea, durante la madrugada del domingo. La denuncia fue realizada por la madre de la víctima, quien alertó de inmediato al 911, lo que motivó la intervención policial.

Según informaron fuentes judiciales, al llegar al domicilio efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría Segunda se encontraron con un clima de fuerte tensión: familiares de la menor intentaban agredir al sospechoso tras conocerse lo ocurrido. La Policía intervino para evitar mayores incidentes y procedió a su aprehensión.

El caso es investigado por el fiscal Walter Pierrestegui, a cargo de la Fiscalía N.º 10, especializada en delitos contra la integridad sexual. El funcionario judicial solicitó la detención formal del imputado, requerimiento que fue avalado por el Juzgado de Garantías.

De acuerdo con la imputación, el hombre fue acusado del delito de “abuso sexual simple, doblemente agravado por la relación de guarda y por la convivencia preexistente con la víctima”, una calificación que contempla la especial vulnerabilidad de la menor.

Este lunes, al ser citado a declaración indagatoria, el acusado optó por guardar silencio. No registra antecedentes penales y cuenta con la defensa del abogado Enzo Fontana, de la Defensoría Oficial.

Además de confirmar la detención, la Justicia dispuso una prohibición de acercamiento para proteger a la adolescente y a su entorno familiar durante el avance de la causa.