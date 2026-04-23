La continuidad del paro de transportistas de granos encendió las alarmas en Necochea. Según publicó el medio local Noticias de Necochea, la Sociedad Rural de Necochea expresó su “más profunda preocupación” por una medida de fuerza que ya supera las dos semanas y golpea de lleno en plena cosecha gruesa.

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La entidad advirtió que la paralización del transporte se da en “el momento más crítico del calendario agropecuario”, lo que impide trasladar la producción desde los campos y acopios. Esto ya tiene consecuencias concretas: demoras en la logística, freno en la actividad y complicaciones en la operatoria portuaria.

En ese marco, el impacto sobre Puerto Quequén es uno de los puntos más sensibles. Desde la Rural señalaron que la falta de camiones genera demoras en la carga de buques y altera el ritmo de exportaciones, afectando a toda la cadena: productores, acopiadores y exportadores.

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Además, remarcaron que las pérdidas económicas son “incalculables”, con costos financieros que se acumulan día a día y contratos que podrían incumplirse.

Cuestionamientos al paro y alerta nacional

En el comunicado, la entidad también cuestionó el método de protesta: “Entendemos que el paro como método de presión es una herramienta del pasado”, afirmaron, al tiempo que advirtieron que el daño económico excede al propio sector transportista.

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El reclamo local está en línea con lo planteado por la Sociedad Rural Argentina, que también alertó por el impacto del conflicto en la cadena agroexportadora y en la competitividad del país.

Según datos del sector, la interrupción del transporte ya provoca demoras en embarques y pérdidas millonarias en la liquidación de divisas. “Resulta especialmente grave que el productor vuelva a ser el principal perjudicado”, señalaron.

Mientras no haya acuerdo, el escenario sigue abierto y con incertidumbre creciente. La falta de transporte no solo frena la producción: también pone en jaque la salida de granos desde uno de los puertos clave del país.