Necochea: "El puerto va a la escuela" anuncia sold out de sus actividades
Jimena López, titular del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y segunda candidata a diputada nacional en la Provincia (secundando a Jorge Taiana), celebró que el programa educativo desplegado desde el inicio de su gestión al frente del ente portuario comunique que todas las actividades programadas hasta fin de año completaron sus agendas.
Tanto la segunda cohorte del curso de formación permanente "Puerto Quequén, una mirada interdisciplinar" como el programa de visitas guiadas completaron todos sus cupos y cerraron las inscripciones para las dos actividades, se informó oficialmente.
El anuncio dio cuenta del éxito de las ideas que la estación marítima viene desplegando desde al año pasado e involucra desde la producción de materiales educativos específicos para todos los niveles y modalidades hasta la logística para la realización de las visitas, pasando por cátedras abiertas para estudiantes de Nivel Superior, talleres de Formación Profesional y prácticas para diversos niveles y modalidades, entre múltiples actividades.
Desde la presidencia del ente portuario agradecieron a todas y cada una de las personas que participaron y trabajaron para hacer esto posible, ya que sin el interés demostrado ninguna de estas propuestas hubiese llegado a buen puerto.
