Tanto la segunda cohorte del curso de formación permanente "Puerto Quequén, una mirada interdisciplinar" como el programa de visitas guiadas completaron todos sus cupos y cerraron las inscripciones para las dos actividades, se informó oficialmente.

El anuncio dio cuenta del éxito de las ideas que la estación marítima viene desplegando desde al año pasado e involucra desde la producción de materiales educativos específicos para todos los niveles y modalidades hasta la logística para la realización de las visitas, pasando por cátedras abiertas para estudiantes de Nivel Superior, talleres de Formación Profesional y prácticas para diversos niveles y modalidades, entre múltiples actividades.

Desde la presidencia del ente portuario agradecieron a todas y cada una de las personas que participaron y trabajaron para hacer esto posible, ya que sin el interés demostrado ninguna de estas propuestas hubiese llegado a buen puerto.

