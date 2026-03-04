Una mujer de 29 años fue hallada sin vida en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Norte de Necochea. El hecho motivó la apertura de una investigación policial y judicial para determinar con precisión las causas del deceso.

La víctima fue identificada como Antonela Álvarez. La alerta a las fuerzas de seguridad se produjo alrededor de las 22.20, cuando se informó sobre una situación en una finca de la zona. De inmediato, efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar y activaron el protocolo previsto para este tipo de casos.

Tras confirmarse el fallecimiento en el interior del domicilio, se solicitó la intervención de peritos de la Policía Científica local, quienes realizaron las diligencias técnicas correspondientes y relevaron posibles elementos de interés para la causa. Asimismo, se dio aviso a la Fiscalía interviniente, que quedó a cargo de la investigación.

Por el momento no trascendieron oficialmente detalles sobre las circunstancias en que se produjo la muerte, y se aguardan los resultados de las pericias y de la autopsia para establecer las causas.

En medio de la conmoción, el padre de la joven, Norberto Álvarez, expresó su dolor a través de redes sociales. “Mi hijita querida, yo voy a saber lo que pasó. Le pido a Dios que haya justicia. Otra vez otro golpe en mi vida. Cuánto dolor, hijita, te amo”, escribió en un mensaje que refleja el profundo impacto que el hecho generó en su entorno familiar.

