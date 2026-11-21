Los usuarios del transporte público de Necochea y Quequén deberán buscar alternativas para trasladarse. Los choferes de colectivos resolvieron mantener una retención de tareas por tiempo indeterminado, luego de que la empresa no completara el pago de los salarios adeudados.

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La medida comenzó este viernes 20 de noviembre y comprende a la totalidad de las líneas urbanas de ambas localidades. Aunque inicialmente se había mencionado que la interrupción podía finalizar a las 5 de la mañana del sábado, esa posibilidad quedó descartada y por el momento no existe una fecha ni un horario confirmado para la vuelta del servicio.

Según informó el medio NdeN, el conflicto está relacionado con el 20% del sueldo de octubre que todavía permanecía sin cancelar. La empresa realizó un depósito parcial que cubrió aproximadamente la mitad de esa deuda, pero el desembolso no fue suficiente para que los trabajadores levantaran la protesta.

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Cuánto dinero les deben a los trabajadores

El porcentaje salarial que estaba pendiente representaba alrededor de 400.000 pesos por chofer. Sin embargo, la compañía transfirió unos 200.000 pesos por trabajador, equivalentes al 10% del salario.

De esta manera, los conductores habrían cobrado aproximadamente el 90% de sus haberes de octubre y todavía reclaman el 10% restante.

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La decisión de interrumpir las tareas se tomó durante una asamblea realizada el viernes por la tarde, luego de que venciera el plazo que la empresa tenía para completar los depósitos.

Un conflicto que ya había afectado el servicio

La disputa salarial tiene antecedentes recientes. El pasado 30 de octubre, en una reunión realizada en la delegación local del Ministerio de Trabajo, se había alcanzado un entendimiento que permitió restablecer la circulación después de varios días de conflicto.

En aquella oportunidad, los trabajadores aceptaron retomar sus actividades con el compromiso de que se regularizarían las obligaciones pendientes dentro de un cronograma de pagos.

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Antes del último depósito, la empresa había abonado el 80% del sueldo de octubre, una cuota no remunerativa de 60.000 pesos y el saldo que adeudaba del aguinaldo.

Sin embargo, el incumplimiento en la cancelación de la totalidad de los haberes volvió a tensar la relación entre los trabajadores y la empresa.