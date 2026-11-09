Silvia Jensen quedó al frente de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo de Necochea, en reemplazo de Matías Sierra. A pocas semanas del comienzo de la temporada de verano 2026/2027, la funcionaria adelantó las prioridades de su gestión, las intervenciones previstas en el sector costero y un proyecto para impulsar una agenda anual de actividades.

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En diálogo con Noticias de Necochea (NdeN), Jensen explicó que su anterior función como directora general de Relaciones Públicas e Institucionales le permitió mantener un vínculo permanente con distintas dependencias municipales, especialmente con las áreas de Turismo, Cultura, Deportes, Producción y Emprendimientos.

"Venía desempeñándome como directora general de Relaciones Públicas e Institucionales, a cargo de todo lo que era eventos privados en espacios públicos y articulando permanentemente con Turismo", señaló.

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La nueva secretaria sostuvo que llega al cargo con numerosos proyectos en marcha y manifestó su intención de dar continuidad al trabajo de la gestión anterior, pero también incorporar nuevas iniciativas.

Obras y mejoras en el sector costero para el verano

Uno de los principales desafíos será coordinar los preparativos para la temporada turística 2026/2027, en un contexto económico que genera expectativas e incertidumbre entre los prestadores del sector.

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Entre las intervenciones previstas, Jensen mencionó el acondicionamiento del sector playa, las mejoras en las bajadas públicas e inclusivas, el recambio de luminarias en la costa y los trabajos de pintura y embellecimiento de la peatonal.

También hizo referencia a una propuesta vinculada con una nueva peatonal, aunque todavía no brindó detalles sobre sus características ni los plazos de ejecución.

"Una vez que esté ya todo organizado el sector playa, es la idea de hacer la inauguración de la temporada", explicó.

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En relación con las tareas sobre el frente costero, aclaró que algunas ya comenzaron, como el recambio de luminarias, mientras que otras forman parte de los trabajos que continuará desarrollando la Secretaría.

El proyecto para tener eventos durante todo el año

Más allá de las prioridades inmediatas vinculadas con el verano, Jensen anticipó una de las iniciativas que buscará concretar durante su gestión: la creación de una agenda anual de eventos para Necochea.

La propuesta apunta a reunir en una misma programación las actividades culturales, deportivas, recreativas y turísticas que se desarrollan en el distrito, tanto desde el municipio como desde el ámbito privado.

"Tenía ya un proyecto pensado para armar una agenda anual de eventos, que es algo que quiero llevar a cabo ahora desde la Secretaría", afirmó.

El objetivo es contar con un calendario organizado que permita dar mayor visibilidad a las propuestas locales, mejorar la difusión de las actividades y fortalecer la articulación entre los organizadores y las distintas áreas municipales.

Para avanzar con esa iniciativa, la funcionaria anticipó que buscará mantener reuniones con representantes del sector hotelero, gastronómico, comercial y empresarial, además de los diferentes actores vinculados con la producción local.

La continuidad de la gestión anterior y las expectativas para el verano

Jensen también se refirió al cambio de autoridades y destacó el trabajo realizado por Matías Sierra durante su paso por la Secretaría.

"Matías Sierra venía haciendo un muy buen trabajo y obviamente cuento con el apoyo de él", expresó.

En sus primeros días al frente del área, buscará interiorizarse sobre los proyectos en marcha, las iniciativas pendientes y las posibilidades de sumar nuevas propuestas. También remarcó la importancia de trabajar coordinadamente con las dependencias municipales y los sectores relacionados con el turismo y el desarrollo productivo.

La funcionaria agradeció al intendente por la confianza para asumir la conducción de una Secretaría que reúne distintas actividades vinculadas con la economía del distrito.

Sobre la próxima temporada, reconoció que la situación económica y las condiciones climáticas serán factores determinantes para el movimiento turístico y evitó anticipar pronósticos sobre los resultados.

"Esperemos que, más allá de la situación económica y del clima, podamos darle a Necochea una buena temporada como se merece", sostuvo.

La llegada de Jensen se produce en una etapa clave para el destino, con los preparativos del verano en marcha y el desafío de fortalecer la actividad turística durante los doce meses del año, más allá de los períodos de mayor afluencia de visitantes.