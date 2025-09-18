Bautista, un joven de 24 años, denunció que fue golpeado por patovicas y por el dueño del boliche Ufa en Necochea luego de colocarse nuevamente una boina dentro del baño, prenda que le habían pedido quitarse al ingresar al local. El caso quedó bajo investigación judicial.

“Así quedó mi hijo”, expresó la madre al mostrar fotos de las lesiones en el rostro y el cuerpo. Contó que su hijo, estudiante de veterinaria en Tandil y acostumbrado a usar boina porque trabaja en el campo, había ido a bailar con un amigo cuando fue atacado al salir del sanitario. Primero recibió una trompada de un guardia de seguridad y luego se sumaron otros empleados junto al propietario del lugar.

La denuncia, presentada en sede policial y ratificada por el joven, detalla que el ataque comenzó en la zona de sanitarios y se extendió hasta la vereda del local de calle 85. Bautista terminó con heridas visibles en el labio, la ceja y el tobillo.

Según relató su madre a Diario Necochea, al ingresar al boliche le pidieron que se quitara la boina y él lo hizo. Sin embargo, más tarde volvió a colocársela dentro del baño para poder usar las manos con comodidad. Al salir, dos patovicas lo esperaban: uno de ellos lo golpeó hasta hacerlo caer por los escalones, y luego continuaron los ataques.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá avanzar con la recolección de pruebas para determinar las responsabilidades de los involucrados.