El servicio de transporte público de pasajeros de Necochea y Quequén volvió a interrumpirse desde las 0 de este jueves 26 de noviembre, luego de que los choferes resolvieran retomar la retención de tareas ante la falta de pago de una parte de sus salarios. La medida no tiene una fecha definida de finalización y se extenderá hasta que se regularice la deuda.

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Según confirmó Gastón Urrutia, secretario gremial de la UTA seccional Mar del Plata, al medio NdeN, la empresa todavía adeuda el 10% de los sueldos correspondientes a octubre. El monto pendiente representa entre $150.000 y $200.000 por trabajador, dependiendo de la antigüedad de cada conductor.

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Por qué vuelve a interrumpirse el servicio

Los trabajadores habían decidido restablecer los recorridos el sábado pasado al mediodía, pese a que el conflicto salarial continuaba sin resolverse. La decisión buscó garantizar el transporte durante el fin de semana largo y permitir que los usuarios pudieran trasladarse con normalidad.

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De esta manera, los colectivos circularon durante el resto del fin de semana, el lunes feriado, el martes y el miércoles. Sin embargo, al llegar al miércoles 25, los choferes seguían sin recibir novedades sobre el dinero que faltaba cobrar.

Ante la falta de respuestas, resolvieron retomar la medida de fuerza a partir de la medianoche del jueves, afectando nuevamente a todas las líneas urbanas de Necochea y Quequén.

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Una deuda que se arrastra desde octubre

El conflicto se originó a partir del incumplimiento del cronograma de pago acordado entre la empresa y los trabajadores en la delegación local del Ministerio de Trabajo.

El viernes 20 de noviembre había vencido el plazo establecido para completar los salarios de octubre. Hasta ese momento, los choferes habían percibido el 80% de sus haberes. Posteriormente, la empresa depositó la mitad del porcentaje restante, pero dejó sin cancelar el 10% que ahora reclaman los trabajadores.

Frente a ese escenario, una asamblea había resuelto suspender los recorridos el viernes 20 desde las 18. La protesta alcanzó a la totalidad del transporte urbano y se levantó parcialmente al día siguiente, cuando los conductores regresaron a sus puestos.

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Ahora, la falta de pago volvió a profundizar el conflicto y dejó a los vecinos de Necochea y Quequén sin transporte público por tiempo indeterminado, a la espera de una solución que permita normalizar los servicios.